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Yaşam Hatay'da yaralı bulunan leylek için sevindirici gelişme
Yaşam

Hatay'da yaralı bulunan leylek için sevindirici gelişme

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaralı halde bulunan leyleğin tedavi altına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 14:44:00 -
Hatay'da yaralı bulunan leylek için sevindirici gelişme

Kırsaldaki Sugediği Mahallesi'nde çobanlık yapan Mustafa Kıran hayvanları otlatırken kanadından yaralı, hareketsiz halde leylek buldu.

Yaralı leylek, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leylek, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Elektrik direğine çarparak yaralandığı tahmin edilen leylek tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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