Hatay'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 16 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.
Numune Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi kavşağında, Eshabil B'nin kullandığı 46 ABB 780 plakalı tarım işçisini taşıyan midibüs ile Eshabil K tarafından kontrol edilen 31 M 7047 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan ve yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dörtyol ve İskenderun Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrol edildi.