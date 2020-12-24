Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir evde, tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 282 sikke ile çok sayıda obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasıyla, ihbar üzerine Bağrıyanık Mahallesi'nde M.E'ye ait evde arama yapıldı.

Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 282 sikke, 41 yüzük, ok ve kolye ucu, 4 mühür, 18 taş obje, 2 kırık yüzük parçası, metal dedektör, 2 polis rozeti bulunan sahte cüzdan ve 2 amatör telsiz ile 80 gram esrar, hassas terazi, 2'si kurusıkı 3 tabanca, fişek, şarjör ele geçirildi.

Ev sahibi M.E'nin gözaltına alındığı operasyonda, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.

