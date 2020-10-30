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Aktüel Hatay'da sahte 156 bin dolar ele geçirildi
Aktüel

Hatay'da sahte 156 bin dolar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:44:19 -
Hatay'da sahte 156 bin dolar ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde sahte 156 bin ABD doları ele geçirildi, Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriyeli V.A'nın 10 bin dolar karşılığında ülkesinden aldığı bir çantayı Konya'ya götüreceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, takip ettiği V.A'yı Tokdemir Mahallesi'nde gözaltına aldı, şüpheliye ait çantada sahte 156 bin ABD doları ele geçirdi.

V.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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