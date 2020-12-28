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Aktüel Hatay'da sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi
Aktüel

Hatay'da sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:52:00 - 2020-12-28 21:55:02
Hatay'da sağlık personelini taşıyan minibüs devrildi

Alınan bilgiye göre Suriye'nin Afrin bölgesinde çalışan sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs, Reyhanlı-Kırıkhan karayolu kavşağı Akpınar Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan tıbbi laboratuvar teknisyeni Durmuş Ayyıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda meydana gelen üzücü trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık çalışanına Allah'tan rahmet, sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan vefakar sağlık çalışanlarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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