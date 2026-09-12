Hatay'da motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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Hatay'ın Hassa ilçesinde uçuruma yuvarlanan sepetli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Keskin idaresindeki plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet, Dedemli Mahallesi Çardak Yaylası mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Keskin'in cenazesi, Hassa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.