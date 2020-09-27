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Aktüel Hatay'da koronavirüse yakalanan okul müdürüne komşuları müzikle moral verdi
Aktüel

Hatay'da koronavirüse yakalanan okul müdürüne komşuları müzikle moral verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:38:52 -
Hatay'da koronavirüse yakalanan okul müdürüne komşuları müzikle moral verdi

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Payas Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlköğretim Okulu Müdürü Umut Çakmak'a, komşuları moral vermek amacıyla müzikli eğlence düzenledi.

Bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye başvuran Çakmak'a Kovid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Umut Çakmak ve ailesi Numune Evler Mahallesi'ndeki evlerinde karantinaya alındı.

Çakmak'ın yeni tip koronavirüse yakalandığını öğrenen komşuları, Çakmak ve ailesine destek vermek için yaşadıkları apartmanın önünde müzikli eğlence düzenledi.

Evinin balkonuna çıkan Umut Çakmak da komşularına el sallayarak teşekkür etti.

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