Hatay'da korku dolu bekleyiş! Psikolojik rahatsızlığı olan genç sinekliği parçalayıp sırra kadem bastı!

Hatay'da 3 gündür kayıp olan ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ın yaşadığı evin penceresindeki sinekliği parçalayarak sırra kadem bastığı anlar kameraya yansıdı. Oğlundan 3 gündür haber alamayan baba Abdurrahman Çalışkan, ailecek üzüntülü olduklarını söyleyerek yetkililerden ve vatandaşlardan evladının bulunması için destek istedi.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a 3 yıl önce psikoloji rahatsızlığından dolayı bipolar bozukluğu tanısı konmuştu. Psikolojik rahatsızlığını atlatmak için ilaç kullanan Çalışkan, 3 gün önce sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısına ait evin penceresindeki sinekliği parçalayarak aşağı indi. Pencereden aşağı indikten sonra bir süre gezinen Çalışkan, pencereden binaya tekrardan çıkmaya çalıştı ama başaramadı. Anbean kameraya yansıyan görüntülerde; yaşadığı binaya girmeyi başaramayan Çalışkan, binaya giremeyince evinden uzaklaşarak sırra kadem bastı. Sabah uyandığında yeğenini odasında göremeyen dayısı Erdal Erbaş, binanın kamera kayıtlarını incelediğinde yeğeninin evden gittiği anları gördü ve durumu jandarma ekiplerine bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Evladının kaybolmasıyla hayatı perişan olan baba Abdurrahman Çalışkan, ailecek üzüntülü olduklarını belirterek evladının bulunması için yetkililerden ve vatandaşlardan destek istedi.

"Annesi ve ben perişan haldeyiz, oğlum 3 gündür kayıptır"

Evladının 3 gündür kayıp olduğunu söyleyen baba Abdurrahman Çalışkan, üzüntü içerisinde olduklarını anlatarak "Oğlum Uğur Çalışkan, 27 yaşındaydı ve çok beyefendi birisiydi. Oğlum psikiyatri hastasıydı, 3 yıl önce psikoloji rahatsızlığı başladı. Ben burada değildim ama dayısı daha iyi anlatır. Benim yanımdayken hiçbir sıkıntısı yoktu ama şimdi annesi ve ben perişan haldeyiz, oğlum 3 gündür kayıptır. Annesi zaten hastaydı ve daha çok üzülüyor. Devletten bulunması için yardım istiyorum" dedi.

"Kameraya baktığımızda yeğenim pencereden inip karşı binaya geçmiş, tekrar binaya gelip binaya çıkmaya çalıştı ama çıkamamış"

Yeğeninin penceredeki sinekliği parçalayıp evden ayrıldığını ve 3 gündür aramalarına rağmen hiçbir iz bulamadıklarını söyleyen Erdal Erbaş, "Genç bir yeğenimdi, çok beyefendi biriydi ama biraz psikolojik rahatsızlığı var. Yeğenime ilacını kullanıyor musun dediğimde kullandım dedi. Memlekete gitmek istiyor musun dediğimde yok dedi ama birlikte gidersek tamamdır dedi. Sabah kalkıp gidecektik, sabah 9'da kalktığımızda o başka oda da kalıyordu. Ben odasına baktığımda yeğenim yoktu. Belki lavaboya gitti diye düşümdüm ama orada da değildi. Odasına baktığımda penceresi açıktı. Pencereye baktığımda sinekliği yırtılmıştı ve tereddütte kaldım. Sağa sola baktık ama bulamadık. Sonra bina sahibini arayıp kameralara baktık. Kameraya baktığımızda yeğenim pencereden inip karşı binaya geçmiş. Tekrar binaya gelip binaya çıkmaya çalıştı ama çıkamadı. Bu seferde karşı tarafa doğru gitmiş. Ondan sonra 2 gündür arıyordum ve bugün 3'üncü gündeyiz. 3 gündür hiçbir iz alamadık. Jandarmayı aradık ve kayıp ilanını verdim. Annesi, babası perişan oldu. Biz burada 3 gündür arıyoruz ve herkes perişandı. Benim yeğenim burada kayboldu. Benim gözümün önünde kayboldu gitti, perişanız. Yeğenimin acaba nereye gitti, düştü mü veya aç mı bilmiyoruz. Tabii ki hayati tehlikesinden korkuyoruz ve şu an çok endişeliyiz" ifadelerini kullandı.