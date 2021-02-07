Hatay'da kaza: 1 ölü
Hatay'ın Antakya ilçesinde yakıt tankeri ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüleri öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesine ait 31 FG 352 plakalı yakıt tankeri ile 31 ACB 611 plakalı çöp kamyonu, Odabaşı Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, çöp kamyonunun arkasındaki temizlik işçisi Sıtkı Vural, sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.