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Aktüel Hatay'da 'güvercin' kavgası: Yaralılar var
Aktüel

Hatay'da 'güvercin' kavgası: Yaralılar var

Hatay'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 18:59:00 -
Hatay'da 'güvercin' kavgası: Yaralılar var

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Alsancak Mahallesi'nde iddiaya göre, "güvercin uçurma" meselesi yüzünden iki komşu aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taş, sopa, silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın olduğu bölgede güvenlik önlemi alındı.

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