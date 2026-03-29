Hatay’da gözü dönmüş cani dehşeti: Annesine şiddet uyguladı! Ona engel olan eşini öldürdü

Hatay'da aile dehşeti: Annesini darbederken kendisine engel olmak isteyen eşini öldürdü
Dün öğle saatlerinde Hatay'ın Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.
İddiaya göre Abdulsamet Akay, henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı annesini darbetmeye başladı. Bu sırada eşi Emel Akay, araya girip, kendisine engel olmak istedi.
2 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulsamet Akay, eşini bıçakladı. 2 çocuk annesi Emel Akay, kanlar içinde yere yığıldı.
İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Emel Akay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Akay'ın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Abdulsamet Akay’ın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.