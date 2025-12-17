  • İSTANBUL
Yerel Hatay’da gece yarısı korku dolu anlar!
Yerel

Hatay’da gece yarısı korku dolu anlar!

DHA
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hatay’da gece yarısı korku dolu anlar!

Hatay Samandağ'da gece saatlerinde yapılan bir ihbar, polisi alarma geçirdi. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli kısa sürede yakalandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde elinde silahla yürüdüğü tespit edilen bir kişi, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

 

Silahla birlikte yakalandı

Olay, 13 Aralık günü saat 03.00 sıralarında Samandağ Yeni Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bir kişinin elinde tabancayla yürüdüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Silahlı şüpheli, polisleri fark edince gece karanlığından faydalanarak kaçtı. Şüphelinin elinde silahla yürüdüğü anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, şüphelinin geliş ve kaçış güzergâhında bulunan yaklaşık 100’e yakın güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. İsminin S.D. olduğunu tespit edilen şüpheli, polis tarafından silahla birlikte yakalandı. Silahın, kurusıkıdan bozma tabanca olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

