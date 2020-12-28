  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay’da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aktüel

Hatay’da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:35:13 -
Hatay’da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.A. yönetimindeki 16 RB 307 plakalı otomobil, Antakya Çevreyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hatay Şehir Hastanesi kavşağında elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hatay Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu
Dünya

Türk İHA'larına karşı acil kodlu gizli toplantı yaptılar! Gelen itiraf ise olay oldu

Suriye, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'da büyük başarılar elde edilmesine yardımcı olan Türk SİHA'ları NATO'nun acil kodlu olarak gizli ..
Erdoğan'a hakaret etmişti...
Gündem

Erdoğan'a hakaret etmişti... "P.ç"e komik ceza: Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılanan CHP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırı..
Kaçak doğumhaneye baskın! O iddia şok etti
Aktüel

Kaçak doğumhaneye baskın! O iddia şok etti

İstanbul Esenyurt’ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler baskın düzenledi. Kendin..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay