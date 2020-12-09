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Aktüel Hatay'da duvara gizlenmiş 5 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi
Aktüel

Hatay'da duvara gizlenmiş 5 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 10:21:58 -
Hatay'da duvara gizlenmiş 5 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde duvara gizlenmiş 5 bin 147 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Buluttepe Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, duvarın içinde açılan kısma gizlenmiş jelatine sarılı 5 bin 147 uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan ikamet sahibi V.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

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