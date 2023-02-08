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Gündem Hatay'da deprem enkazında kalan uzman çavuş şehit oldu!
Gündem

Hatay'da deprem enkazında kalan uzman çavuş şehit oldu!

Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalanan 2 çocuk babası Vanlı uzman çavuş İskender Kahraman, enkaz altında kalarak şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 21:08:00 -
Hatay'da deprem enkazında kalan uzman çavuş şehit oldu!

Edinilen bilgilere göre, Suriye’de görev yapan Uzman Çavuş İskender Kahraman, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay’da yakalandı. Kaldığı öğretmenevinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahraman’ın yarın memleketi Van’da toprağa verileceği bildirildi.

Uzman Çavuş Kahraman'ın iznini kullanmak için memleketi Van'a geleceği ve bunun için Hatay'da kaldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Kahraman'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

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