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Aktüel Hatay'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Hatay'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Dumandan etkilenen itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti

Yeniakit Publisher
2020-11-29 18:59:27 -
Hatay'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karaalibölüğü Mahallesi 2. Çalılık Sokak'ta Erhan Çayırcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Birinci katta başlayan yangın, kısa sürede üst kata da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen bir itfaiye erine, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.


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