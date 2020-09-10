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Aktüel Hatay’da balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı
Aktüel

Hatay’da balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:42:46 -
Hatay’da balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı

HATAY (AA) - Hatay’da Asi Nehri'ne akan derede ölü balıkların bulunması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kumlu ilçesine bağlı Gülova Mahallesi'nden geçen Karasu Deresi'nde balık ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaparak, numune aldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nin atık su boşaltım yerine gidilerek 2 farklı noktadan suda ölçümler yapılmıştır. Ayrıca balık ve su numunesi alınarak Gaziantep ve Hatay İl Kontrol Laboratuvarına gönderilmiştir. Tahlil sonuçlarına göre gerekli çalışmalar başlatılacaktır." ifadesine yer verildi.


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