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Aktüel Hatay'da babasını öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı
Aktüel

Hatay'da babasını öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı

16 yaşındaki M.T'nin annesine şiddet uyguladığı için babasını bıçakla öldürdüğü iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:03:32 -
Hatay'da babasını öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde yaşayan Rimon T. (46), tartıştığı eşine evde şiddet uyguladı. Bunun üzerine tartıştığı oğlu lise öğrencisi M.T. (16), mutfaktan bıçak alarak babasını yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan baba Rimon T, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rimon T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis M.T'yi gözaltına aldı.

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