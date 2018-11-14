Hatay'da46 kaçak Suriyeli yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, hudut birlikleri tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmek isteyen 46 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.14 Kasım 2018 Çarşamba 18:15
Hatay'da sınırı yasa dışı yollarla aşarak Türkiye'ye geçmeye çalışan 46 Suriyeli göçmen yakalandı.
Altınözü ilçesinde devriye görevi yürüten hudut birlikleri tarafından Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriyelileri müdahale etti. Ekipler, Suriyeli 46 kişiyi gözaltına aldı. Suriyeli göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı’na gönderildi.
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