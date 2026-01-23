  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Hatay’da 3.3 büyüklüğünde deprem
Gündem

Hatay’da 3.3 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Hatay’da 3.3 büyüklüğünde deprem

Hatay’ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 01.55’te merkez üssü Hatay’ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9.85 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yaşanan deprem Antakya kent merkezinde ve çevresinde kendini hissettirdi. Deprem, vatandaşlarda paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 01.55’te merkez üssü Hatay’ın Antakya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9.85 kilometre derinliğinde meydana geldi. Yaşanan deprem Antakya kent merkezinde ve çevresinde kendini hissettirdi. Deprem, vatandaşlarda paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

