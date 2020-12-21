Hatay’da 12 sığınmacı yakalandı
HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 12 sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan-Kumlu yolunda kontrol yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 42 ADK 862 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Sürücünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.
Otomobil, ilçe girişinde terk edilmiş olarak bulundu.
Ekipler, araçta yaptıkları kontrolde ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 12 sığınmacıyı yakaladı.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.