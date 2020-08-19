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Aktüel Hatay ve Şanlıurfa'daki Suriyeli ailelere gıda ve hijyen seti yardımı
Aktüel

Hatay ve Şanlıurfa'daki Suriyeli ailelere gıda ve hijyen seti yardımı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:14:52 -
Hatay ve Şanlıurfa'daki Suriyeli ailelere gıda ve hijyen seti yardımı

HATAY (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, Hatay ve Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli 540 aileye gıda kolisi ve hijyen seti yardımı yapıldı.

Derneğin Hatay Toplum Merkezi'ndeki programda, dernek gönülleri tarafından Suriyeli ailelere gıda kolisi ve hijyen seti dağıtıldı.

Proje Koordinatörü Ahmet Çevik, AA muhabirine, psikososyal destek projesi kapsamında Hatay ve Şanlıurfa'daki merkezde yardım çalışması yaptıklarını söyledi.

Yardım çalışmasının bir bölümünün Şanlıurfa'da gerçekleştirildiğini aktaran Çevik, "270'i Hatay 270'i Şanlıurfa olmak üzere 540 aileye bu yardımları ulaştırıyoruz. Yardımlar arasında gıda kolisinin yanı sıra, el dezenfektanı, maske, deterjan, bulaşık ilacı ve süngeri, bebek bezi, çöp poşeti ve diş macunun olduğu hijyen seti var." dedi.

Çevik, toplum merkezlerindeki diğer çalışmalarının sürdüğünü de belirtti.

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