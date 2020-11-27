Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

HATAY (AA) - Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Hatay'ın Defne Belediyesi ekipleri, semt pazarları ve iş yerlerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Salgın nedeniyle sigara içilmesi yasaklanan cadde ve alanlarda denetim yapan ekipler, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulmasını istedi.

Yayladağı ilçesinde denetim ekipleri, vatandaşlara ve esnafa maske ile sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Belediye hoparlöründen de kurallara uyulması konusunda çağrıda bulunuldu.

Antakya'da ise belediye ekipleri, sokak ve ibadethaneleri dezenfekte etti.



- Osmaniye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, alışveriş ve eğlence merkezinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Vali Yılmaz, denetimlerde, esnaf ve vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını istedi.

Denetim sonrası açıklama yapan Yılmaz, son haftalarda Osmaniye'de vaka sayısının ciddi derecede artış gösterdiğini söyledi.

Tedbirlerin önemine işaret eden Yılmaz, "Tekrar o eski günlere dönebilmemiz ve bu gidişatı durdurabilmemiz için kurallara uymamız, daha sıkı uymamız şart. Özellikle şu aşamada daha da önemli hale geldi. Osmaniyeli hemşerilerimden, kurallara daha fazla dikkat etmeleri ve bunlara uymanın hayati önem arz ettiğinin farkına varmalarını istiyorum." diye konuştu.



