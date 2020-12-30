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Aktüel Hatay Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Aktüel

Hatay Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:49:11 -
Hatay Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, valilik adına aradığını belirterek vatandaşlardan yardım talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesini istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, vali yardımcıları ve valilik makamı adına aradığını söyleyerek çeşitli sebeplerle yardım talebinde bulunduklarının ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının belirlendiği kaydedildi.

Bu tür dolandırıcılara itibar etmemesi istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini yardım talebiyle arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal polis (155) veya jandarma (156) birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ve suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda hayırsever iş adamları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak sizlerden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu saygıyla hatırlatırız."

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