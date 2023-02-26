Hatay için seferberlik sürüyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin hemen ardından bölgeye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in ardından Hatay’da yardımların dağıtımı, seyyar tuvaletler kurulum ve temizliği ile geçici barınma alanlarının kurulumu ile görevlerini ilk günden itibaren aralıksız sürdürüyor. Bunların yanında, altyapı hizmetlerinden ilaçlamaya, sokak hayvanlarının beslenmesinden sosyal desteklere kadar her alanda yoğun bir çalışma sergileyen Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler tarafından koordinasyon merkezine ulaştırılan yardım kolilerini de teslim ederek depremzedelere kısa sürede ulaştırıyor. Son olarak bir hayırsever tarafından gönderilen 2000 adet kız-erkek çocuk iç giyim, 1000 adet çocuk çorabı ve 1000 adet bebek giyim ürünleri, Büyükşehir Belediyesi yetkililerince teslim alındı. Ekipler daha sonra malzemeleri Sahra Hastanesi yetkililerine teslim etti.



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