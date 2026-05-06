Hatay COP31 yolunda dünyayı ağırlıyor: Dirençli şehirler buluşması Hatay'da

Türkiye’nin COP31 sürecinde “Dirençli Şehirler” teması kapsamında düzenlenecek toplantılar, 8-9 Mayıs tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilecek.

Farklı ülkelerden bakanlar ve bakan yardımcılarının yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcileri Hatay’da ağırlanacak.

Program kapsamında katılımcılar, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulacak.

“Asrın İnşa Seferberliği” Anlatılacak

Toplantıda değerlendirmelerde bulunacak olan Murat Kurum, “Asrın İnşa Seferberliği” kapsamında hayata geçirilen projeleri katılımcılara aktaracak.

Hatay’da inşa edilen afet konutlarının; iklime ve afetlere dirençli, çevre dostu, Sıfır Atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılmış yapılar olduğuna dikkat çekilecek.

Antakya Müze Otel’de düzenlenecek “Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler” panelinde, “Asrın Felaketinden Sürdürülebilir Şehirlerin İnşasına” başlıklı oturum öne çıkacak.

Bu kapsamda, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve kısa sürede tamamlanan konut projeleri uluslararası katılımcılarla paylaşılacak.

Hatay İçin Önemli Fırsat

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, bu tür organizasyonların yalnızca iklim değişikliğiyle mücadelede değil, aynı zamanda şehirlerin geleceğe hazırlanmasında da kritik bir rol oynadığını belirtti.

HBB Başkanı Öntürk, başta desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza; yeniden inşa süreçlerinde büyük emekleri bulunan ve bu organizasyonun şehrimizde gerçekleştirilmesini sağlayan fahri hemşehrimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve emeği geçen tüm bakanlarımıza teşekkür etti.