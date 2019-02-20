Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer Hatay ekibi, ABD'li Amber Harris ile anlaştı

HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Amber Harris'i renklerine bağladı. Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, yaptığı açıklamada, Courtney Paris'in takımdan ayrılmasıyla ihtiyaç oluşan uzun rotasyonlarını Amber Harris'i alarak gidermeye çalıştıklarını belirtti. Harris'e başarılar dileyen Bayraktar, "Geçen sezonu WNBA ve Çin liginde geçiren oyuncumuz, 1,96 boyunda ve pivot pozisyonunda oynuyor. Katılımının bize güç katacağına inandığımız oyuncumuza 'Hatay'a hoş geldin' diyor ve hedeflerimize ulaşmamızda katkılarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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