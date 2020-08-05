Hatay 'Baron'u çocuklarını içkili restorana götürmüş

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 30 Temmuz’da yaşanan hadisede kimlik konrolü yapan polis memurlarına hesap sormaya kalkışan, ardından kimlik bildirmediği için gözaltına alınan Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez’in aslında tek suçunun kimlik göstermemek değil, ayrıca küçük çocukları da alkollü mekana götürdüğü için zaten kendisine ceza kesilmesi gerektiği ortaya çıktı. Kimlik belgesini görmek isteyen güvenlik güçlerine direnen Baro Başkanı Dönmez’in olay anında 18 yaşından küçük 3 çocukla birlikte bulunduğu BigChefs adlı işletmenin içkili restoran olduğu belirlendi. İskenderun Park Forbes AVM’nin alkollü restoranı olan BigChefs’e üç çocuğunu götürerek Kabahatler Kanunu’nu çiğneyen Baro Başkanı Dönmez’in buna rağmen güvenlik güçlerine çıkışması “Hem suçlu hem güçlü” yorumuna neden oldu. Dönmez’in içkili restorana götürdüğü çocuklarından birisinin yaşı, sadece 4.

Alkollü İçkiler Satış Yasası’nın 22’nci maddesinde göre 18 yaşından küçüklerin içkili mekanlara girişi yasak olmasına rağmen çocukları alkollü mekana alan BigChefs’in alkol satış ruhsatının iptal edilmesi bekleniyor. Söz konusu yasağı deldiği için Baro Başkanı Dönmez hakkında da hukuki işlem başlatılması isteniyor.

Evet içkiciyiz!

Konuya ilişkin bilgi almak için aradığımız BigChefs işletmesinin yetkilileri, İskenderun Park Forbes AVM’ye bağlı olarak faaliyet gösterdiklerini ve alkollü işletme olduklarını söyledi. İçkili mekana neden çocuk kabul ettiklerine dair sorumuza ise cevap verilmeden görüşme sonlandırıldı.

Dönmez'in ifadesinde ortaya çıkan, kimlik göstermediği tartıma sırasında yanında bulunduğunu itiraf ettiği üç küçük çocuk ile ilgili görüş açıklayan hukukçular, "Alkollü mekanlara, 18 yaşından küçüklerin girmesi yasaktır. Bir baba, 18 yaşından küçük çocukları yanında alkollü lokantaya sokuyorsa, kendisine her bir çocuk için Kabahatler Kanunu gereği para cezası kesilmesi gerekir" dediler.

Diğer tarafdan Aile Bakanlığına yakın çevreler de, "Çocukları alkollü mekanlara götürmeyi alışkanlık haline getiren anne-babalar için, ihlalin yaşandığı ildeki Aile Bakanlığı kadroları tarafından takipler yapılıp, gerekirse çocukların velayet hakları aykırılıkta ısrar eden anne-babadan alınabilir" yorumunda bulundular.

Hatay Baro Başkanı, işte bu alkollü lokantaya biri 4 yaşında olan 18 yaşından küçük üç çocuğunu götürmüştü

Ekrem Dönmez, sosyal medya hesaplarında, alkollü yemeklerin fotoğraflarını da paylaşıyor