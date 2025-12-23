Hatay’a verilen sözlerin bir bir hayata geçtiğini vurgulayan Özel, bin yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin inşasının sürdüğünü, millet bahçesi ve Ziraat Parkı’nın tamamlandığını söyledi.

Ulaşım projelerinde de ilerleme kaydedildiğini ifade eden Özel, Şekere–Cevlik bağlantı yolunun bitme aşamasında olduğunu, Denizciler yolunun ise yakında inşa edileceğini aktardı.

Sağlık yatırımlarına değinen Özel, Arsuz ve Belen hastanelerinin tamamlandığını, Payas, Erzin ve Hassa’daki hastanelerin hizmete girdiğini belirtti. Amanos Tüneli ve hızlı tren projeleriyle Hatay’ın bölgesel bir lojistik merkez haline geleceğini dile getirdi.

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın yeniden inşa sürecine girdiğini vurgulayan Özel, “Hatay, asrın dirilişinin sembolü olacak” dedi.