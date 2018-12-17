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Hatalı park eden aracı kaldırıp yol kenarına bıraktılar

Üsküdar Salacak sahilinde yol kenarına hatalıI park eden otomobil yüzünden trafik kilitlendi. İlerleyemeyen otobüsün yolcuları aşağı inerek aracı yolun kenarına taşıdı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 18:17
Hatalı park eden aracı kaldırıp yol kenarına bıraktılar

İstanbul'da gündüz saatlerinde türüne az rastlann bir olay meydana geldi.

Üsküdar Salacak sahilinde yaşanan olay bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yol kenarına hatalı parkeden bir sürücü, aracını bırakarak ayrıldı. Bu sırada oradan yolcu dolu özel halk otobüsü ilerleyemedi. Sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre bekleyen  otobüsteki yolcular aşağı indi. Hatalı park eden otomobilin etrafına toplanan yolcular el birliği ile aracı kaldırıp yolun kenarına bıraktı. Aracın yol kenarına bırakılmasının ardından trafik açıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 18:17
  1. İstanbul
  2. Üsküdar
  3. Salacak Sahili
  4. Hatalı park eden aracı kaldırıp yol kenarına bıraktılar

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