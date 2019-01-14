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Hastaneden kaçmaya çalışan tutuklu vuruldu

Ordu'da, sağlık kontrolü için getirildiği hastaneden kaçmaya çalışan bir tutuklu, polis tarafından ateş edilmesi sonucu yaralandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:37
Hastaneden kaçmaya çalışan tutuklu vuruldu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sıralarında, hakkında biri cezaevinden firar olmak üzere 3 ayrı yakalama müzekkeresi bulunan M.G'nin (27) infaz ekibince yakalandığı ve gerekli işlemler için adliyeye sevk edilerek tutuklandığı belirtildi.

Bu kişinin cezaevine teslimi öncesi Ünye Devlet Hastanesi'nden gerekli doktor raporu alınması sonrası çıkışta yanında bulunan iki polis memurunu iterek koşar vaziyette devlet sahil yoluna kaçtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peşinden takip eden infaz ekibi görevlisi polis memuru kaçan kişinin ayaklarına doğru bir el ateş etmiş, her ikisinin de koşar vaziyette olması, sahil yolunun yoğun trafiği gibi nedenler ile şüpheli M.G. yaralanmıştır. Yaralanan şüpheli M.G, hastanede tedavi altına alınmış olup polis memuru da gözaltına alınmıştır. Konu hakkında cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:37
  1. Ordu
  2. hastaneden kaçan suçlu yakalandı

YORUM YAZ

  • yusufyusuf22 dk önce
    polisi tutuklamak akıl karı değil polis suçluyu yakalamaktan korkar hale geliyor polisin elini kolunu bağlıyorsunuz böyle kanunda olmaz yargıda bırakın kime ne görev verildiyse onu yerine getirsin azılı katiler içimize kol geziyor polis seyrediyor sen polisi cezalandırırsan sonuç sıfır olur halkta çözümü kendisi bulur suçluyu kendisi yargılar
  • Cemil DoğanCemil Doğan40 dk önce
    amerika'da polis yanındaki arkadaşına silah çeken zanlıyı gözünü kırpmadan vuruyor serbest dolaşıyor üstüne ödül alıyor bizde kaçan suçluyu kendisine ateş eden teröristi vuran polis asker göz altına alınıyor devam avrupa birliğine alırlar böyle gidersek ha gayret (!)Bizm öncelikli olarak bu avrupa birliği rüyasından bir silkinip uyanmamız gerekiyor.Adam bilmem kaç suçtan sabıkalı ama halen sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyor.İnsanın sade vatandaş değilde azılı suçlu olası geliyor onlar bizden rahat adamlar keyfine göre takılıyor insan hakları var ya (!)

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