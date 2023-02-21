Hastanede tedavi gören depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaralanan 217 afetzede tedavileri için çevre illerden FÜ Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede, bugüne kadar tedavisi tamamlanan 182 hasta taburcu edildi, 35 yaralanın ise tedavisi sürüyor.

Enkazdan yaralı kurtarılan 54 yaşındaki İzzet Birişik, AA muhabirine, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde yaşadığını, 7,7 büyüklüğündeki depremde eşi, kızı ve yeğeni ile oturdukları 5 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldıklarını belirtti.

Depremde binanın bir anda çöktüğünü ifade eden Birişik, "Sanki kuvvetli bir rüzgar geldi evi götürdü, bir şey yapmaya fırsat bulamadık. Evde 4 kişiydik. Enkaz altında yarım saat geçmedi hanımım öldü. 3,5 saat sonra da bizi kurtardılar." dedi.

"Bölgede taş üstünde taş kalmadı"

Yaralı Hafure Hancı (67) da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Mutlu köyünde yaşadığı evin ilk depremde duvarının çökmesi sonucu yaralandığını anlattı.

Hancı'nın oğlu Nurettin Hancı (30), depremde annesinin ölümden döndüğünü dile getirdi.

Depreme uykuda yakalandıklarını, sarsıntıyla birlikte uyanır uyanmaz panik halinde dışarı kaçmaya çalıştıklarını aktaran Hancı, şöyle konuştu:

"Annem, babam ve küçük kardeşimle dışarı çıkmaya çalışırken kapı üzerimize kapandı, tekrar açamadık. O anda bulduğumuz balyozla kapıya vurduk ancak yine açamadık. Bir anda duvar komple anne ve babamın üzerine yıkıldı, altında kaldılar. Ellerimizle anne ve babamı molozların arasından çıkardık. Annemin beli, kalça kemiği ve ayağı kırılmıştı, babam da yara bere içerisiydi."

Hancı, ağır yaralanan annesi için 112 çağrı merkezinden yardım talebinde bulunduklarını ancak yollar ulaşıma kapandığı için ekiplerin gelemediğini belirterek, "Bölgede taş üstünde taş kalmadı, devlet ulaşmaya çalışıyor ama yollar kapalı, iş makinesiyle yollar açılacak gibi değildi. Allah razı olsun helikopter geldi, yaralılarımızı aldı Çelikhan'a getirdi, ilk müdahale orada yapıldı ve Elazığ'a sevk ettiler." ifadelerini kullandı.

Yaralı Sıddı Altıntop (48) ise Malatya'da Başharık Mahallesi'nde yaşadığını, depremin olduğu gece oruç tutmak için sahura kalktığını ancak aradan birkaç dakika geçmeden sarsıntının başladığını anlattı.

Panik halinde evdeki herkesin kaçmaya başladığını aktaran Altıntop, "Sandım ki kıyamet koptu. Allah bir daha böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın. Dışarı çıktığım sırada kaydım ve ayağım kırıldı. Allah devletimize zeval vermesin, çok şükür bizi açıkta bırakmadılar, tedavim yapılıyor, tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor." diye konuştu.

Depremzede İbrahim Tatlı (30) da Malatya'da Akpınar Mahallesi'nde bir apartmanda oturduğunu, uyurken yakalandığı depremde adeta kıyameti yaşadığını söyledi.

Tatlı, "Sarsıntıyla beraber panikledim, o panikle ikinci kattan atladım, kalça kemiğim kırıldı. Beni Elazığ'a sevk ettiler. Burada gösterdikleri ilgiden dolayı Allah herkesten razı olsun. Başhekiminden doktoruna, temizlikçisine kadar herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.