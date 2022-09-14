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Aktüel Hastanede bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Aktüel

Hastanede bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 22:33:00 -
Hastanede bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisi, hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.20 sularında Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan ile Çetin K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada Çetin K, Okudan'ı boyun kısmından bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Okudan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler Çetin K. ile Mazlum B. gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

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