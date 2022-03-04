Hastane hizmetlerini yine durduracaklar! Nerede hipokrat yemini?

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Hipokrat yeminini ayaklar altına alan Türk Tabipler Birliği bünyesindeki doktorlar, hak talebi için yine vatandaşı mağdur edecek.

Ayda en az iki gün grev yapmayı alışkanlık haline getiren TTB'li doktorlar, 14-15 Mart tarihlerinde yine görev bırakıyor.

Vatandaşın sağlık hakkını nasıl gasbedeceklerini anlattılar!

TTB'nin Mart ayında yapacağı grev,basın açıklaması ile duyrulurken, yine pandemi dönemine dikkat çekilerek duygu sömürüsü yapıldı.

"Pandemi herkese hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ne kadar yaşamsal ve önemli bir iş yaptıklarını gösterdi." denilen açıklamada, vatandaşın sağlık hakkının nasıl gasbedileceği şöyle anlatıldı:

Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında G(ö)REV'de olacağımızı ilan ediyoruz.