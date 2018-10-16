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Hastalıklardan korunmak için...

Hastalıklardan korunmak ve sağlıklı bir hayat için dikkat etmeniz gerekenleri derledik...

16 Ekim 2018 Salı 13:26
Hastalıklardan korunmak için...

■ Eviniz ile dışarıdaki hayatı kesin çizgilerle birbirinden ayırıp, iş hayatının olumsuzluklarını maddi ve manevi anlamda orada bırakın. Evinizi bir sığınak haline getirin.

■ Tozdan, zararlı kimyasallardan ve sağlığımızı çalan stresten gerginlikten uzak durabileceğiniz bir kale oluşturun..

■ Günde en az 10 bardak ılık ya da oda sıcaklığında su içmeli, taze meyve sularını yarı yarıya sulandırılmalısınız. Su temizleyicidir; hücreleri ve iç organları beslerken, oluşan toksinlerin de vücuttan atılmasına yardımcı olur.

■ Elden geldiğince endüstriyel gıda maddelerinden uzak durun. Özellikle tam yağlı fabrikasyon süt ve süt ürünlerinden, unlu ve yağlı tatlılardan, abur cubur ve konservelerden kaçının.

■ Egzersiz yapmayı unutmayın. Egzersiz programının yoğunluğunu ve süresini uzatın. Solunum egzersizi ve derin soluk alma çalışmalarını ihmal etmeyin.

■ Düzenli olarak ve sıkça yıkanıp arınmak, sağlığın temel taşlarındandır. Kirden arınırken, vücuttan ter yolu ile dışarı atılıp deriye yapışmış zehirlerden de kurtulmuş olursunuz. Bunun yanında deriyi hırpalamadan ovup, onu ölü hücre katlarından temizlemek gerekir. Banyoda daima soğuğa yakın ılık suyu tercih edin.

■ Kozmetik firmaların yoğun reklamlarına aldanmayıp makyaj malzemesi adı altındaki kimyasal madde ve sentetik koku ürünlerinden, mümkün olduğunca uzak durulmalısınız.

■ Yaşanan yeri güzel kokularla doldurmak için kimyasal spreyler yerine; doğal çiçek kokularını tercih etmelisiniz.

■ Kuru temizleyiciden gelen kıyafetlerinizi, temizlik için kullanılan sağlığa zararlı kimyasalların uçup gitmesi için bir süre açık bir yerde bekletin.

■ Yeni boyanın ve eşyalardaki cilanın kokusu zehirlidir. Kayboluncaya kadar evinizi havalandırma konusuna biraz daha titiz olmalısınız.

■ Mutfakta temizlik malzemesi olarak sirke ve karbonat gibi doğal maddelerden yararlanmayı tercih ederek, iyi temizlediğini sandığınız kimyasallardan uzak durarak zehirlenmekten kaçının..

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 13:26
  1. sağlıklı hayat
  2. hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler

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