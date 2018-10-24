Hastalık hastası olmayın!

Bakın, internetten tıbbi araştırmalar yapan bireylerdeki hastalık hastalığı için "siberkondriyak" deniyor. Manyak der gibi! Hele buralarda hastalıklara ait risklerin yanlış anlatılması,hastalık hastalarının gerçekten bir hastalığı yaşadıklarına inanmasına yol açabiliyor.

"Şu kanser, bu kanser.."

Hele hele kanser.. Bu konuda o kadar çok yazılıp çiziliyor ki, insanlarda çok ciddi bir kanser korkusunun bunaltan ikliminde yaşamak gibi bir durum oluşturdu.

"Şu kanser yapıyor. Bu kanseri önlüyor. Şunu yap, bunu yapma, Şunu ye, bunu yeme!"

Dahası, çevrede kanser vak'alarının arttığının görülmesi kişiyi daha bir tedirgin ediyor. Benzer şekilde, bir ebeveynin erken ölümü, diğer sağlıklı bireyler hastalık hastalığı geliştirmeye başlayabiliyor. Bu kişiler genellikle yakınlarının ölümüne sebep olan hastalığa yakalanacaklarını düşünüyor, panik atak geçiriyorlar.

Biraz da genetik

Var olmayan rahatsızlıklardan dolayı fizikî ağrı veya anksiyete yaşayan insanların büyük çoğunluğu aslında “rol yapmıyor”, yüksek gerginlik, korku gibi hissî durumlarının sonuçlarını yaşıyor. Bu biraz da genetik ..

Hastalık hastası olduk ya!

Onu yeme, bunu yeme.. Kara kara düşün kendini ye!

Hastalık hastalığı tıbbî dilde "Hipokondri veya hipokondriyaz" olarak adlandırılıyor. Ciddi bir hastalığa yakalanma konusunda aşırı derecede endişe duyma anlamına geliyor. Bu sorunu yaşayan kişiye "manyak" denmez ama "hipokondriyak" adı verilir.



Bunlar burunlarının ucunda bir sivilce görseler evhamlanırlar. Ciddi bir hastalıklarının olduğuna veya olacağına ikna olurlar. Dahası bunlar koşturup doktora gitseler, ciddi bir rahatsızlıklarının olmadığı kendilerine anlatılsa bile tatmin olmazlar. Doktorun anlamadığını, yetersiz kaldığını, bir başka doktora gitmesinin gerektiğini düşünürler. Giderler de. O doktor da aynı şeyi söylese, biraz teskin olur gibi olsalar da endişeleri tamamen geçmez. Çoğu hipokondriyak, bağırsaklarla ilgili sorunlar, çarpıntı veya kas yorgunluğu gibi belirli belirtileri, endişelerini tetikleyen belirtiler olarak kabul eder ve bunlara odaklanır. Bu belirtilerin süresi 6 ay veya daha fazladır.

KENDİ KENDİNİ YEME

Bunlarda sürekli olarak kendi kendini muayene ve kendi kendine teşhis koyma olur. Birçok hastalık hastası, doktorlardan, aileden veya arkadaşlardan hemen müdahale beklentisi içindedir.

Bu rahatsızlık hipokondriyak kişiyle ailesi ve arkadaşları için zorlu bir durum haline gelebilir. Bazıları hastalığı hatırlatan her şeyden kaçarken, bazıları sık sık doktorları ziyaret edebilir.

Bir kısım hastalık hastası ise, içlerini döktükleri kişiler tarafından ciddiye alınmayacakları düşüncesiyle bu korkudan hiç bahsetmez, evhamlarıyla kendi kendilerini yer bitirirler.

Doktora bile gitmekten korkanları var

Hastalık hastalığı her yaşta açığa çıkabilir; fakat genellikle 20-30 yaşları arasında, kadınlarda daha yaygın görülen diğer somatoform bozukluklarının aksine erkeklerde daha fazla görülür.



Bazı insanları aile, arkadaşlar ve doktorlara danışmaya iten düşünceleri ve fiziksel hisleri vardır. Diğerleri hastalığı hatırlatan her belirtiden o kadar korkarlar ki, hatta bazen ciddi durumlarda da ihmalkarlaşıp teşhis için doktora gitmeyebilirler.



Bazıları geçmişini suçlar

Yine bazı insanlar hasta oldukları için hastalık kapmaktan korkarlar.

Ama diğer bazıları hüzün ve depresyon içinde, hayati tehlike taşıyan bir hastalıklarının olduğundan ve hiçbir doktorun kendilerine yardımcı olamayacağından emin yaşarlar.



Bazılarıysa hastalığın, geçmişte yaptıkları hatalardan kaynaklandığına inanırlar.

Hastalık hastalığı genellikle diğer psikolojik bozukluklara eşlik eder.

Farkında değiller

Bu hastalar, kendi fiziksel belirtilerinin neden kaynaklandığının farkında değildir.

Mesela, depresyonu olan hastalar genellikle hayatlarının genelinde iştahta, kiloda değişimler, yorgunluk yaşarlar.



Yoğun anksiyete halleri, hızlı kalp atışları, kalp çarpıntıları, terleme, kas gerilmesi, mide rahatsızlığı ve uyuşma veya vücudun belirli bölgelerinde; ellerde, alında karıncalanmayla irtibatlandırılır.