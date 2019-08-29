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Hasta ve yaşlılara "evde nüfus cüzdanı" hizmeti

Van'da, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler, "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurularını evden yapabiliyor- Tuşba İlçe Nüfus Müdürü Cevdet Soygüder:- "Vatandaşa evde hizmet verince müdürlükteki işlerimiz de rahatlıyor. Yatalak, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyor"- Hasta Hüseyin Kıral:- "Bu hizmet bizim için büyük bir nimet. Görevliler ayağımıza kadar geliyor, zahmetimizi çekiyor. Allah hem arkadaşlardan hem de devletimizden razı olsun"

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
Hasta ve yaşlılara "evde nüfus cüzdanı" hizmeti

VAN (AA) - ÖNDER ALTINAL - Van'da nüfus müdürlüğü memurları, "gezici kayıt teminali" uygulaması kapsamında sağlık sorunları nedeniyle kuruma gidemeyen vatandaşların çipli nüfus cüzdanı başvurularını evden yapmalarını sağlıyor.

İçişleri Bakanlığınca 2 yıl önce başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor.

Gelecek yıl tüm nüfus cüzdanlarının yenilenmesiyle tamamlanması planlanan projede, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da büyük kolaylık sağlanıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evine gönderiliyor.

- "Tüm işlemleri vatandaşları evden çıkarmadan tamamlıyoruz"

Tuşba İlçe Nüfus Müdürü Cevdet Soygüder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da "gezici kayıt terminali" hizmetine başladıklarını söyledi.

Genel müdürlükleri tarafından hasta, engelli ve yatalak vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla uygulamanın başlatıldığını belirten Soygüder, sağlık raporu olan hastalara hizmet verdiklerini aktardı.

Şartların uyması durumunda evlere giderek gerekli işlemleri yaptıklarını anlatan Soygüder, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 3 başvuru aldık. Hizmetten yararlanacak vatandaşların tam teşekküllü sağlık raporu alması gerekiyor. Yatalak hastamızın evine gidip başvurusunu alıyoruz. Muhtarlarla ortak çalışma yürütüyoruz. Vatandaşa evde hizmet verince müdürlükteki işlerimiz de rahatlıyor. Yatalak, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza da büyük kolaylık sağlıyor. Hasta bir vatandaş nüfus müdürlüğüne gelmeden evinde başvurusunu yaparak yeni kimliğine kavuşuyor. Tüm işlemleri vatandaşları evden çıkarmadan tamamlıyoruz."

- "Bu hizmet büyük bir nimet"

Evinde kimlik başvurusu yapan Hüseyin Kıral, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rahatsızlığından dolayı Nüfus Müdürlüğüne gitmesinin imkansız olduğunu belirten Kıral, "Arkadaşlar sağ olsunlar geldiler, kimlik başvurumuzu yaptılar. Uzun zamandır yürüyemiyorum. Dizlerimden ameliyat oldum. Yataktan baston yardımıyla kalkabiliyorum. Bu hizmet bizim için büyük bir nimet. Görevliler ayağımıza kadar geliyor, zahmetimizi çekiyor. Allah hem arkadaşlardan hem de devletimizden razı olsun." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
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