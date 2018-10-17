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Hasta numarasıyla bakın ne yaptı

Antalya'da Kepez Devlet Hastanesi'nin asansöründe, bir vatandaşın cebinden 300 lira çalan şahıs yakalandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 19:03
Hasta numarasıyla bakın ne yaptı

Antalya’da hastane asansöründe bir vatandaşın cebinden 300 lira çalan şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, 27 Ağustos günü Kepez Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavi için hastaneye gelen B.Ö. isimli vatandaş, bindiği asansörden indiği sırada 300 lirasının çalındığını fark etti. B.Ö.’nün durumu polise bildirmesinin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şahsın Aziz K. olduğunu tespit etti. Görüntüleri daha detaylı inceleyen polis, şüpheli Aziz K.’nın hasta gibi davranarak hastanede topallayarak dolaştığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Aziz K. ve adliyeye sevk edilen Aziz K.'nin çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunduğu, ayrıca 30 Mayıs'ta Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirdiği yankesicilik suçundan cezaevinde olduğu ve kısa süre önce tahliye edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 19:03
  1. Antalya
  2. Kepez

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