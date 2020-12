‘Has’lar keyifte HAM’lar perişan! Bir lokma ekmeğe muhtaç hale geldiler

Göksel Çağlav Ankara

FETÖ üyesi teröristler darbe girişiminin başarısız olması üzerine kaçtıkları Avrupa ülkelerinde bir lokma ekmeğe muhtaç hale geldi. Türkiye'de yargı karşısına çıkmaya korkan teröristler, Yunanistan gibi ülkelerin kamplarında sefil hayata mahkum oldu. Bazı teröristler sözde elebaşlarına kaçtıkları ülkelerden sitem edip yardım isteyince örgüt, kurduğu medya organları üzerinden dilenerek yardım toplamaya başladı. ‘Time to help e.V.’ ve Köln’de faaliyet gösteren ‘Forum Colonia für kulturelle Vielfalt e. V.’ derneklerini kuran FETÖ, Almanya’da kapı kapı gezerek topladığı yardımları TIR’larla Yunanistan’a göndermeye başladı.

Can 5, tam destek 25 Euro

Avrupa’da ‘hizmetten.com’ adresi üzerinden faaliyetlerine devam eden terör örgütü, bu siteye bağlı 30’a yakın link vererek bu adresler üzerinden de dilenmeye devam ediyor. IBAN numaraları verilen siteden, ‘Can destek-5 Euro’, ‘Kan destek-10 Euro’ ve ‘Tam destek-25 Euro’ olarak dileniyor. Ayrıca dijital yayınlara abone yaparak örgüte buralardan da gelir elde etmeye çalışıyor. Örgüt, yurtdışına kaçan firari teröristlerinden ekonomik zorluk çekenleri örgütte tutabilmek için giyim, gıda ve erzak yardımı da yapıyor.

Türkiye’yi karalayıp para alıyorlar

FETÖ, firari teröristler için oluşturduğu lobilerle de yardım kampanyaları düzenlerken her fırsatta yalanlanmış bilgilerle Türkiye karşıtı algı oluşturarak Türkiye karşıtı çevrelerden destek buluyor. Örgütün gazetelerinden de kopmalar ve itiraflar yaşanmasın diye örgüt üyelerine sahip çıkıldığı algısı yaratılıyor. ‘Time to help e.V.’ ve ‘Forum Colonia für kulturelle Vielfalt e.V.’ derneğinin ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyası, teröristlerin medya organlarında “Atina’da yaşamak zorunda kalan Türkiye kökenli aileler için hazırlanan 10 tonluk ayni yardım Köln’den yola çıktı. Bu ay giyim eşyası ve oyuncaktan oluşan 2 TIR, gıda ve erzaktan oluşan 1 TIR yardım planlandı. Haftaya ikinci TIR’ın ay sonunda da gıda ve erzak TIR’ı yola çıkacak. Yetkililer, Yunanistan‘da zor şartlar altında yaşayanların unutulmadığını göstererek kampanyaya katılanlara teşekkür etti” ifadeleriyle haberleştirildi.