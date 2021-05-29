Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi

Bir gün önce haşlanan patatesten püre olur mu? Kimi zaman salatalar için kimi zaman da mide ve bağırsak sorunları sebebiyle evlerimizde bolca patates haşlayabiliyoruz. Sıcacık haşlanmış patates baharatla lezzetlendirdikten sonra bir hayli leziz oluyor. Ancak buzdolabında bir ya da iki akşam kalan haşlanmış patatesleri çöpe atmak yerine püre olarak değerlendirebilirsiniz. Peki, patates püresi nasıl yapılır? Sütlü patates püresi tarifi