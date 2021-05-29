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Kadın - Aile Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi
Kadın - Aile

Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi

Bir gün önce haşlanan patatesten püre olur mu? Kimi zaman salatalar için kimi zaman da mide ve bağırsak sorunları sebebiyle evlerimizde bolca patates haşlayabiliyoruz. Sıcacık haşlanmış patates baharatla lezzetlendirdikten sonra bir hayli leziz oluyor. Ancak buzdolabında bir ya da iki akşam kalan haşlanmış patatesleri çöpe atmak yerine püre olarak değerlendirebilirsiniz. Peki, patates püresi nasıl yapılır? Sütlü patates püresi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-29 17:35:00 -
Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi

Et yemeklerinin yanına çok yakışan patates püresini, önceden haşlayıp dolapta duran patateslerle de hazırlayabilirsiniz. Böylece arta kalan patatesleri değerlendirmiş olursunuz. 

Haşlanmış patates nasıl değerlendirilir? Önceden kalan patatesten püre tarifi

Malzemeler:

  • Haşlanmış patates
  • 1 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Öncelikle önceki akşamdan haşladığınız ve buzdolabında duran patatesleri ısıtmanız gerekiyor.

Patatesleri mikrodalga fırında ısıtabilirsiniz. Ayrıca benmari usulü de patatesleri ısıtmanız mümkün.

Isınan patatesleri iyice ezip içerisine süt, yağ ve baharatları ekleyip ezmeye devam edin.

Ezme ve karıştırma işini püreniz, pürüzsüz bir hal alana kadar sürdürün.

Afiyet olsun.

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