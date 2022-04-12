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Gündem Haskoloğlu'ndan şoke eden paylaşım! Erdoğan ile Fidan'ın kişisel bilgileri hackerların elinde
Gündem

Haskoloğlu'ndan şoke eden paylaşım! Erdoğan ile Fidan'ın kişisel bilgileri hackerların elinde

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kendisine ulaşan bir hacker grubunun aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da olduğu devlet yetkilileri ile birçok kişinin kişisel verilerini çaldığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 23:59:00 - 2022-04-13 00:01:43
Haskoloğlu'ndan şoke eden paylaşım! Erdoğan ile Fidan'ın kişisel bilgileri hackerların elinde

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Twitter hesabından şoke eden bir iddiada bulundu.

"Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı." diyen Haskoloğlu, hackerların, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da olduğu devlet yetkilileri ile çok sayıda ismin kişisel verilerini çaldığını söyledi.

Erdoğan ile Fidan'ın bilgilerini de ele geçirmişler!

Haskoloğlu, "E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." dedi.

İbrahim Haskoloğlu mesajında, özel bilgilerini saklayarak Erdoğan ile Fidan'ın kimliklerini de paylaştı.

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