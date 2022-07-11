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Siyaset Hasip Kaplan'dan Akit'e hadsiz 'Pervin Buldan' tehdidi! "Canlı bomba mı olacaksın?"
Siyaset

Hasip Kaplan'dan Akit'e hadsiz 'Pervin Buldan' tehdidi! "Canlı bomba mı olacaksın?"

HDP Eş Genel Başkanı Hasip Kaplan, Yeni Akit'in "Terör sevici Pervin Buldan" ifadelerinden rahatsız olarak, Akit Medya Grubu'nu "Özür dile yoksa sonucuna katlanırsın" sözleri ile tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 15:28:00 - 2022-07-11 15:41:42
Hasip Kaplan'dan Akit'e hadsiz 'Pervin Buldan' tehdidi! "Canlı bomba mı olacaksın?"

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'nin, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın babası Halis Yüzer'in ölüm haberine ilişkin, "Terör sevici HDP'li Buldan'ın babası öldü" ifadelerinden rahatsız olan tüm terör seviciler, Yeni Akit'i linç kampanyası başlattı.

HDP'li Hasip Kaplan ise haddi aşan ifadeler kullanarak nefretini bir adım öteye taşıdı.

Kaplan Twitter hesabından paylaştığı mesajında Akit Medya Grubu'nu tehdit etti.

Terör sevici HDP'lilerden Hasip Kaplan, "Akit Pervin Buldan’dan Özür dile, yoksa sonucuna katlanırsın..!" dedi.

Kaplan'ın mesajına tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı Kaplan'a, "Canlı bomba mı olacaksın?" diye sordu.

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