Haşhaşlı tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Haşhaşlı kurabiye tarifi:
Çayın yanına leziz ve kolay bir kurabiye hazırlamak isteyenler ‘Haşhaşlı kurabiye nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, haşhaşlı kurabiye için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü haşhaşlı kurabiye tarifi
Leziz ve kolay bir kurabiye tarifi arayanlar ‘Haşhaşlı kurabiye nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, haşhaşlı kurabiye için hangi malzemeler gerekli?
Haşhaşlı kurabiye tarifi:
Malzemeler:
- 125 gram margarin
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım çay bardağı sirke
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 2 tatlı kaşığı haşhaş tohumu
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 su bardağı un
Haşhaşlı tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Bir karıştırma kabının içerisine margarin, sıvı yağ, yumurta akı, yoğurt, sirke, kabartma tozu, tuz ve haşhaşı karıştırın.
Unu yavaş yavaş ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor.
Hamuru unladığınız tezgaha alın ve yarım cm kalınlığında açın.
Hamuru kalıpla şekillendirip kesin.
Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.