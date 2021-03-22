Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi- Krem şantili mavi haşhaşlı irmik tatlısı
Haşhaşlı irmik tatlısı hem görünü hem lezzeti ile sevilen tatlılardan biridir.Haşhaşlı revani tarifi tatlı krizi gelenler için şerbetli tatlılar arasında en pratik olanı. Haşhaş taneleriyle güzel bir görüntü veren haşhaşlı revaniyi krem şantiyle servis edebilirsiniz. Peki, Haşhaşlı krem şantili irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi...
Haşhaşlı İrmik Tatlısı tarifi, tatlı da farklı lezzet arayanlar tarafından merak konusu oldu. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz haşhaşlı irmik tatlısı yapılışı
Haşhaşlı irmik tatlısı tarifi
Malzemeler:
Keki İçin;
3 yumurta
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı mor haşhaş
1 su bardağı irmik
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
Şerbeti İçin;
3 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
Limon suyu
Üzeri İçin;
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
Yapılışı:
Şerbetini, 15 dakika kaynatalım ve soğutalım.
Keki için şekeri ve yumurtayı mikserle çırpalım.
Sırasıyla sıvı yağı, sütü ilave edip karıştıralım.
En son haşhaşı, irmiği kabartma tozunu ve unu ilave edip iyice karıştırıp yağlanmış borcama dökelim.
170 derece fırında kızarıncaya kadar pişirelim.
Fırında çıkan keke soğuk şerbeti dökelim.
Üzerini kapatalım şerbetini çeksin.
Krem şantiyi ve sütü mikserle çırpalım.
Soğuyan tatlıya krem şantiyi yayalım.
Tatlıyı bir gece dolapta beklettikten sonra keselim.
Afiyet olsun…