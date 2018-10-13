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Haset size zarar veriyor

Bu tip olumsuz duyguların üstesinden gelinemezse beyin vücudun herhangi bir bölgesinde ağrıyı başlatma komutunu bizden habersiz olarak veriyor. Sıkıntılar tetiklenmiş oluyor..

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:46
Haset size zarar veriyor


Bel ağrısı ve sırt ağrılarının bir kısmı günlük hayatta yaşanan stres, endişe, kızgınlık, haset, kıskançlık, depresyon, üzüntü ve bastırılmış öfke gibi duygular sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Bu tip duygular karşısında belirli bir çözüm ve rahatlama sağlanamazsa beyin, vücudun herhangi bir bölgesinde ağrıyı başlatma komutunu sizden habersiz olarak vermektedir. Böylece ilgi başka tarafa çekilmektedir. Bel de bu tip olaylardan sıklıkla nasibini alan bölgelerdendir. Bu tuzağa düşmüş olan kişi minicik ağrılarını büyütür. Aslında bu şekilde çözülememiş duygusal problemlerden kaçılmaktadır. Doktora müracaat ettiğinizde yapılan tetkikler neticesinde ciddi bir hastalık teşhisi net olarak ortaya konamamışsa yukarıda anlattığımız mekanizma aklınıza gelsin. Bir taraftan asıl probleminizi bulup çözmeye çalışırken diğer taraftan telkinle hasta olmadığınıza kendinizi inandırıp "Hasta değilim!" deyiniz. Ağrılarınızın hafiflediğini hatta kaybolduğunu göreceksiniz..

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:46
  1. Ağrı
  2. haset
  3. hasetin zararları

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