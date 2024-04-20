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Gündem

Haşdi Şabi karargahına saldırı! Bağdat'ın güneyindeki üssü vurdular O anlar görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-20 07:16:00 -

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Haşdi Şabi milis gruplara ait karargaha hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası bölgede patlamaların yaşandığı bildirildi. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Irak yerel basınında çıkan haberlerde, Babil vilayetinde Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlendi. Kaynağı belli olmayan saldırı anına ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler sosyal medyada da yer aldı.

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

HAŞDİ ŞABİ, SALDIRININ PERDE ARKASININ İNCELENDİĞİNİ AÇIKLADI

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Babil'in kuzeyinde Kalso Üssü'ndeki Haşdi Şabi karargahında bir patlama meydana geldi. İnceleme ekibi olay yerine intikal etti. Patlamada maddi hasar meydana gelirken, yaralılar da söz konusu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıyla ilgili incelemeler tamamlandığında yeniden bilgi paylaşılacağı kaydedildi.
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Olayda 7 askerin yaralandığı ileri sürüldü.

Haşdi Şabi'ye bağlı Ketaib Seyyid'ül Şuheda isimli milis gücün lideri Abu Ala el-Velai, bu olayın arkasında duran faillere karşı saldırı tehdidinde bulundu.

Irak hükümetinden konuya ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD MERKEZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin bugün Irak'ta hava saldırıları düzenlediğini iddia eden bazı haberler bulunmaktadır. Bu haberler doğru değildir. ABD bugün Irak'ta herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmemiştir." ifadeleri yer aldı.

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