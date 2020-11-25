Hasat, sancılı başladı
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de halk, temel geçim kaynağı olan zeytinin hasadına başlasa da geçen yıla kıyasla üretimin azalmasından şikayet ediyor.
Çiftçiler, gübreleme, ağaç budama, nakliyat gibi masraflara ek olarak akaryakıt fiyatlarındaki artışın da zeytinciliği olumsuz etkilediğine dikkati çekiyor. Yıllardır zeytin yetiştiren Ebu Muhammed, bu sene yağmurun geç yağması nedeniyle hasada geç başladıklarını söyledi. Muhammed, “Zeytin ilaçlarını temin etmekte zorlanıyoruz. İşçilik pahalı ve üretilen zeytinyağını yurtdışına ihraç edemiyoruz” dedi. Zeytinyağı sıkma atölyesi sahibi Talib Alouş da “Zeytinyağı üretimine başladık. Yağmurun geç yağması nedeniyle zeytin atölyeye az miktarda geliyor” şeklinde konuştu.