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Gündem Hasat öncesi büyük üzüntü! Sivas’ta 5 bin dönüm ekili buğday tarlası kül oldu
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Hasat öncesi büyük üzüntü! Sivas’ta 5 bin dönüm ekili buğday tarlası kül oldu

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Hasat öncesi büyük üzüntü! Sivas’ta 5 bin dönüm ekili buğday tarlası kül oldu

Buğday hasadına hazırlanan Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Maksutlu köyünde çıkan yangında yaklaşık 5 bin dönüm ekili buğday tarlası küle döndü.

Maksutlu köyü çevresindeki ekili buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, çevredeki ağaçlık alanlara da sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgedeki vatandaşlar da müdahale etti.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 bin dönüme yakın ekili buğday tarlası ve ağaçlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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