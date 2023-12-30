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Yaşam Hasarlı binayı yıkarken bakın ne yaptılar
Yaşam

Hasarlı binayı yıkarken bakın ne yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-12-30 21:04:00 -

Elazığ’da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında yanda bulunan sağlam bina zarar gördü.

Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Yıkım sebebiyle birçok cadde ulaşıma kapanırken, ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında hasarsız binalar da zarar görebiliyor. Bu çerçevede Rızaiye Mahallesi Dinç Sokak'ta ağır hasarlı bina yıkılırken, yanda bulunan sağlam bina zarar gördü. Sağlam binadaki bir evin duvarı yıkılırken, bina sakinleri yıkımların kontrolsüz ve denetimsiz yapıldığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

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