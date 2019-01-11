0553 313 94 23

Hasankeyf'te Eyyubi Sultanı Süleyman Han'ın mezarı bulundu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında, Eyyubi Sultanı Süleyman Han'a ait olan mezar bulundu.

11 Ocak 2019 Cuma 23:31
Hasankeyf'te Eyyubi Sultanı Süleyman Han'ın mezarı bulundu

Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin taşınması için yapılan kazılarda Eyyubi Sultanı Süleyman Han'ın mezarı bulundu.

Batman Müze Müdürü Şeyhmus Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su altında kalacak eserlerin Hasankeyf Kültürel Park alanına taşınması çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Mardin Artuklu Üniversitesine gönderildi

Bu kapsamda 1407 yılında Sultan Süleyman Han tarafından inşa ettirildiği bilinen Süleyman Han Cami minaresinin taşındığını anımsatan Genç, şunları ifade etti:

"Süleyman Han Camisi'ndeki kazılar sırasında Sultan Süleyman Han'a ait olduğu belgelenen mezara denk gelindi. Aynı zamanda aynı yerde Eyyubi Hanedanlığı üyelerine ait olduğu düşünülen 6 mezar daha tespit edildi. Sultan Süleyman Han mezarı, mezar taşları, sandukası ve çıkarılan iskeletler koruma altına alındıktan sonra Mardin Artuklu Üniversitesine gönderildi."

Müzede ziyarete açılacak

Genç, Mardin Artuklu Üniversitesindeki incelemelerin ardından Süleyman Han Türbe ve sandukasının yeniden Hasankeyf'e getirileceğini ifade ederek, "Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Hasankeyf Müzesi'nde koruma altına alınacak. Aynı zamanda Sultan Süleyman Han'a ait sandukanın restorasyon çalışmaları da yine müze müdürlüğümüz bünyesinde devam etmektedir. Bunların restorasyon çalışması tamamlandıktan sonra Hasankeyf Müzesi'nin teşhire açılan bölümünde sergilenecek." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 23:31
  1. Batman
  2. Mardin
  3. Eyyubi Sultanı Süleyman Han
  4. Eyyubi Sultanı Süleyman Han'ın mezarı bulundu
  5. Hasankeyf İlçesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sevilla, Munir'in transferi için Barcelona ile anlaştı
    1. Sevilla, Munir'in transferi için..
    2. Hasankeyf'te Eyyubi Sultanı Süleyman..
    3. Nijerya ile Çin arasında teröre karşı..
    4. Çaykur Rizespor'da flaş ayrılık!
    5. Tsubasa kararını verdi! 51 yaşında..
    6. FETÖ'den gözaltına alınan 11 TSK..
    7. Çaykur Rizespor'da Ali Çamdalı ile..
    8. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    9. Fuhuş olaylarından bıkan vatandaş..
    10. Payitaht Abdulhamid 70. bölümü..
    11. Fabregas, Monaco'da
    12. 1996'da Türkiye'den gittiği ABD'de..
    13. Yeni BM Suriye Temsilcisi, Türkiye ve..
    14. ABD çocuk gelinler için binlerce..
    15. Gürcistan Cumhurbaşkanı maaşını..
    16. İstanbul'da bir ortaokuldaki öğrenci..
    17. Şifa bulalım derken hasta olmayın!
    18. GÜNCELLEME 2 - Kayseri merkezli sahte..
    19. FETÖ'den gözaltına alınan 11 havacı..
    20. Askerlik 9 aya mı düştü Askerlik..
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti
    Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'